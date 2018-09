LIVE Juventus-Napoli in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

Alle ore 18 sarà ancora una volta Juventus-Napoli. La sfida che, negli ultimi anni, ha assunto più volte il sapore dello scudetto si rinnova alla settima giornata, in un momento in cui i bianconeri si trovano a punteggio pieno in classifica e il Napoli è subito dietro, a 15 punti, con la sola sconfitta contro la Sampdoria ad inficiare il rendimento degli uomini di Carlo Ancelotti.

Quello che andrà in scena all’Allianz Stadium sarà il confronto numero 145 tra le due formazioni: parlando soltanto dei precedenti giocati a Torino, ci sono state 44 vittorie della Juventus, 8 del Napoli e 20 pareggi. Quest’ultimo risultato, però, manca da sette anni. Lo scorso anno le due squadre hanno reciprocamente violato l’altrui casa.

Allegri, in conferenza stampa, ha sostanzialmente svelato sette degli undici uomini in campo domani: Szczesny, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Matuidi e Cristiano Ronaldo. Ancelotti, invece, non ne ha parlato, ma le indicazioni della partita col Parma farebbero supporre l’ingresso quantomeno di Ospina, Hysaj, Albiol, Hamsik e Callejon.

Juventus-Napoli inizierà alle ore 18 odierne, con diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sarà possibile seguirla anche con la DIRETTA LIVE scritta di OA Sport.

SABATO 29 SETTEMBRE:

18.00 Juventus-Napoli

JUVENTUS-NAPOLI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













