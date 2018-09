LIVE Italia-Bulgaria, Mondiali volley femminile in DIRETTA: esordio azzurro in Giappone, serve la vittoria

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre faranno il proprio esordio nella rassegna iridata e vogliono partire col piede giusto, la nostra Nazionale è sicuramente la grande favorita della vigilia e va a caccia di un successo importante visto che tutti i risultati verranno portati nella seconda fase fase. Le ragazze del CT Davide Mazzanti vogliono rompere il ghiaccio e dimostrare di poter ricoprire il ruolo di outsider in questa competizione, il debutto è assolutamente alla portata ed è l’ideale per prendere confidenza col torneo.

Si parte con le bordate di Paola Egonu, la regia di Ofelia Malinov, i muri di Cristina Chirichella, l’esperienza di Lucia Bosetti e la grinta di Miriam Sylla supportata dalla veterana Monica De Gennaro. Dall’altra parte della rete mancheranno Vasileva e le altre stelle bulgare, ulteriore ragione per puntare alla vittoria con ancora maggiore convinzione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 06.40. Buon divertimento a tutti.

6.40: Kitipova alzatrice, Chausheva opposta, G. Dimitrova e Karakasheva centrali, H. Dimitrova e Ruseva in banda, Todorova libero: questa la formazione delle bulgare

6.38: Formazione annunciata per l’Italia: Malinov in regia, Egonu opposta, Sylla e Bosetti in banda, Chirichella e Danesi al centro e De Gennaro libero

6.37: Si giocano contemporaneamente altre tre sfide: Messico-Camerun, Russia-Trinidad e Tobago e Brasile-Portorico

6.36 E’ il momento degli inni a Sapporo

6.35: Partita da vincere per la squadra di Mazzanti che deve partire con il piede giusto in una manifestazione che non la vede tra le favorite della vigilia ma tra le outsider di lusso

6.32: L’Italia parte con i favori del pronostico nella sfida con una Bulgaria priva di alcune fra le giocatrici più forti, rimaste a casa per loro scelta o per infortunio

6.30: Buongiorno agli appassionati di volley. Inizia oggi da Sapporo l’avventura della nazionale femminile di volley al Mondiale 2018. Tra pochi minuti Italia-Bulgaria