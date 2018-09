Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Bulgaria 3-0, le parole delle azzurre. Mazzanti: “Buona partita, che emozioni”. Sylla: “Rotto il ghiaccio”

Ottimo esordio per l’Italia ai Mondiali 2018 di volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Bulgaria per 3-0 a Sapporo (Giappone) e hanno così incominciato nel migliore dei modi il loro cammino nella rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato tramite la Federvolley.

DAVIDE MAZZANTI: “Sicuramente è stata una buona partita, all’inizio c’era un po’ di tensione come penso che fosse normale per il debutto al Campionato del Mondo. In alcune cose siamo andati molto bene, mettendo anche tanta aggressività nel primo set. Su certe scelte di colpo, invece, abbiamo un po’ mollato in attacco nel secondo e terzo set, però vanno riconosciuti i meriti alla Bulgaria che ha fatto bene nella fase muro-difesa. Oggi ho provato un’emozione grande, non credevo così tanto onestamente. C’è la sensazione di essere fortunati di poter partecipare a un competizione importante come questa“.

MYRIAM SYLLA: “Siamo molto felici di aver iniziato bene, era importante rompere il ghiaccio nel modo giusto. A livello personale sono soddisfatta di quello che ho fatto oggi, ma penso di poter dare ancora di più e quindi non mi voglio accontentare. Aspettavamo da cinque mesi di prendere parte a questo Mondiale e sono convinta che con tutto l’impegno che abbiamo messo nel periodo di preparazione qualcosa di positivo verrà fuori sicuramente. Nel gruppo vedo tanta fiducia, quando non arriva una, c’è subito pronto l’altra a supportarla. La mia speranza è che venga fuori la grande mole di lavoro fatta. Nelle prossime partite non dovremo commettere l’errore di abbassare la concentrazione, bisogna spingere al massimo in questo girone per poter guardare avanti“.

ANNA DANESI: “Sono contento per come sia andata, si sa che la prima partita spesso è complicata dal punto di vista emozionale. Siamo state brave a portare a casa il risultato pieno e adesso pensiamo subito alla prossima sfida. Speravo in un debutto così, solo nel secondo set siamo un po’ partite con il freno a mano tirato, però poi la squadra ha reagito molto bene. In tutte le partite dovremo dare il massimo, perché il livello è alto e ogni avversaria ti può creare problemi“.

BEATRICE PARROCCHIALE: “Siamo soddisfatte, è stata una bella vittoria che oltretutto serve a rompere l’emozione di partecipare al Mondiale. Anche a livello personale la prima apparizione in un Campionato del Mondo è qualcosa che non scorderò. Il mio obiettivo è rendermi utile nel miglior modo possibile alla squadra e cercherò di farlo ogni volta che Mazzanti mi chiamerà in causa“.













Foto: Valerio Origo