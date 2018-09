Volley femminile, Europei U19 2018: l’Italia continua a volare, Polonia demolita 3-0 tra muri e aces

L’Italia prosegue la propria cavalcata agli Europei U19 di volley femminile in corso di svolgimento in Albania. A Durazzo, dopo la vittoria di ieri contro la Bielorussia, le azzurrine surclassano la Polonia con un netto 3-0 (25-21; 29-27; 25-12) e compiono un passo importante verso la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale di categoria. Le ragazze di Massimo Bellano hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco riuscendo sempre a surclassare le avversarie, soprattutto al servizio (6 aces) e a muro (addirittura 11 stampatone). Spiccano le 18 marcature di Alessia Popolini e le 17 di Loveth Omoruyi, doppia cifra anche per Valeria Battista (13). La nostra Nazionale tornerà in campo domani per affrontare la Bulgaria.

ITALIA-POLONIA 3-0 (25-21, 29-27, 25-12)

Italia: Morello 3, Omoruyi 17, Sartori 6, Battista 13, Populini 18, Kone 4, Libero: Panetoni, Tanase, Scola, Malual 1. Ne: joly, Fahr. All. Bellano.

Polonia: Gryka 6, Zaborowska 2, Baluk 11, Laskowska 4, Stysiak 14, Gorecka 9, Libero: Garstka e Jagla, Szczurowska, Centka 1, Ciesielka. Ne: Damaske. All. Kawka.

Durata: 27’, 34’, 22’

Italia: 6 a, 9 bs, 9 mv, 11 et

Polonia: 2 a, 0 bs, 1 mv, 17 et.