Volley femminile, Europei U19 2018: Italia inarrestabile, travolta la Bulgaria. Azzurrine verso le semifinali

L’Italia prosegue nella sua cavalcata agli Europei U19 di volley femminile che si stanno disputando in Albania. A Durazzo le azzurrine hanno sconfitto la Bulgaria per 3-1 (25-11; 19-25; 25-20; 25-20) e hanno infilato la terza vittoria consecutiva mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. Domani giorno di riposo, poi gli ultimi due incontri della fase a gironi contro l’Olanda e le padrone di casa.

A trascinare le ragazze di Massimo Bellano è stata Loveth Omoruyi (21 punti, 61% in attacco, 4 muri), doppia cifra anche per Alice Tanase (14) che ha giocato da titolare il quarto set sostituendo una spenta Alice Populini (7 punti, 4 aces) sempre di banda. Sugli scudi anche Valeria Battista (12), esordio in questa competizione per la centrale Benedetta Sartori (8) affiancata da Fatim Kone (7) mentre Sarah Fahr è rimasta in panchina, Rachele Morello in cabina di regia e Sara Panetoni il libero. Nelle altre partite del girone, la Bielorussia e la Polonia hanno sconfitto Olanda e Albania con un doppio 3-0.

CLASSIFICA POOL A: Italia 3 vittorie (9 punti), Bielorussia 2 vittorie (6 punti), Polonia 2 vittorie (6 punti), Olanda 2 vittorie (6 punti), Bulgaria 0 vittorie (0 punti), Albania 0 vittorie (0 punti).













