Volley femminile, Davide Mazzanti: “Italia, che elettricità per i Mondiali. Stiamo bene. Due gironi tosti”

L’Italia è pronta per esordire ai Mondiali 2018 di volley femminile, domani (ore 06.40) affronterà la Bulgaria a Sapporo nel match d’apertura della rassegna iridata. Le azzurre non vogliono steccare al debutto e partiranno con i favori del pronostico, alla vigilia il CT Davide Mazzanti ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Stiamo bene. C’è una grande elettricità nel gruppo per l’inizio di questo torneo, lo si percepisce bene, ma c’è anche la consapevolezza che possiamo fare qualcosa di importante. Ho sempre visto nella mia squadra la capacità di accendersi, sempre nei momenti tosti di una competizione e sempre con le squadre importanti. Sono convinto che il Mondiale sarà un passaggio molto importante per la crescita di questo gruppo. Poi appunto pian piano cerchiamo di farci passare anche i momenti d’ansia“.

Nel Sol Levante vedremo all’opera un’Italia davvero molto giovane: “Eravamo già giovani prima, poi con le ultime scelte siamo diventati ancora più giovani. Ma è sempre il campo che mi ha fatto scegliere, sulla base di quelle che sono le prospettive per il futuro“.

Il CT si sofferma anche sulle avversarie: “Saranno due gironi tostissimi, con viaggi e partite molto dure: basta guardare l’elenco della Nazionali. Nel primo girone ti devi mettere dietro almeno uno dei top team che incontriamo tra Cina e Turchia. Ma dobbiamo stare attenti anche a squadre come Bulgaria e Canada che hanno fatto buoni risultati. Nella seconda fase arriveranno verosimilmente Russia e USA, con le squadre asiatiche che sono sempre rognose da affrontare“.

Davide Mazzanti ripercorre anche l’estate appena affrontata: “Penso che questo periodo di preparazione sia servito anche a me per fare esperienza con tante ragazze che erano al loro esordio internazionale. A volte non abbiamo brillato anche nella Nations League. Siamo riuscite a farle anche crescere. E da loro abbiamo avuto grandi risposte: in questa squadra che giocherà in Giappone ci sono tre juniores che sono state lanciate. Anche se non sempre i risultati sono arrivati. Ma per la loro crescita non ci sono dubbi“.













Foto: Valerio Origo