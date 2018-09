VIDEO Ryder Cup 2018, gli Highlights di sabato 29 settembre: lo spettacolo di Francesco Molinari che infiamma la Francia nei fourball

Francesco Molinari ha dato spettacolo anche oggi: la terza sessione della Ryder Cup 2018 l’ha visto ancora una volta in campo assieme a Tommy Fleetwood. Ed è forse questa la coppia più affiatata in assoluto del team europeo, dal momento che i due hanno salvato gli uomini di Thomas Bjorn nella prima serie di fourball, poi hanno contribuito al cappotto dei foursome e infine, questa mattina, hanno battuto un’altra volta la coppia formata da Tiger Woods e da Patrick Reed (che, a onor del vero, ha lasciato Tiger praticamente da solo in parecchie occasioni).

Ecco alcune highlights del successo di Molinari e Fleetwood:

Some people: "Molinari doesn't show any emotion." Molinari… pic.twitter.com/TA3iV8BlAv — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 29, 2018

Non si vive però di solo Molinari. Tommy Fleetwood:

Rory McIlroy da enorme distanza:

Sergio Garcia chiude così il suo match:













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Valerio Origo