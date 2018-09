VIDEO L’Italia verso i Mondiali di ciclismo: Vincenzo Nibali e gli azzurri in allenamento sul Monte Velo

L’Italia ha iniziato l’avvicinamento ai Mondiali 2018 di ciclismo, mancano soltanto cinque giorni alla corsa per i professionisti che si disputerà domenica 30 settembre a Innsbruck. Gli azzurri, agli ordini del CT Davide Cassani, si sono ritrovati in Trentino dove proseguiranno gli allenamenti fino alla partenza per la località austriaca dove si assegnerà la maglia arcobaleno.

Oggi Vincenzo Nibali e compagni si sono messi al lavoro sul Monte Velo, un’uscita di circa quattro ore per saggiare la gamba e per compattare la squadra. Da annotare, come riporta tuttobiciweb, che Gianni Moscon ha lavorato per un paio d’ore dopo aver partecipato alla cronometro a squadre della rassegna iridata disputata due giorni fa.

Foto: Pier Colombo