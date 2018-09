LIVE Ciclismo, Mondiali 2018 in DIRETTA: cronometro elite femminile. Olanda contro tutti, azzurre per un piazzamento

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro elite femminile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Le migliori atlete del mondo si fronteggeranno in una sfida contro il tempo sui 27,8 km del percorso da Wattens a Innsbruck. Le olandesi saranno le grandi favorite per la conquista delle medaglie, con Annemiek Van Vleuten che cercherà di difendere il titolo, mentre Ellen Van Dijk e Anna Van der Breggen proveranno a scalzare la connazionale dal trono iridato. Saranno due le azzurre in gara: Elisa Longo Borghini ed Elena Pirrone, campionessa juniores lo scorso anno, che proveranno a stupire in questa gara.

14.40 Si comincia! La prima a partire è l’argentina Yapura

14.38 Il percorso odierno è il medesimo delle prove Under23 e juniores maschili, quindi 27,8 km da Wattens a Innsbruck

14.36 Due le azzurre in gara: Elisa Longo Borghini ed Elena Pirrone, che dopo il titolo juniores conquistato lo scorso anno, proverà a lasciare subito un segno tra le elite

14.33 Saranno 52 le atlete al via in questa gara. Con la campionessa in caria Annemiek Van Vleuten che sarà l’ultima a lasciare la pedana alle 15.56

