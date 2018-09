VIDEO Gianni Moscon vince il Giro di Toscana, gli highlights della gara: forma strepitosa dell’azzurro verso i Mondiali

Gianni Moscon ha vinto il Giro di Toscana 2018 e dimostra uno stato di forma davvero strepitoso dopo che sabato aveva conquistato la Coppa Agostoni con un’azione proverbiale. Oggi il 24enne trentino ha attaccato in salita e poi si è giocato la vittoria con Romain Bardet e Domenico Pozzovivo beffandoli allo sprint: un successo da fuoriclasse per lo scalatore del Team Sky che lancia segnali molto interessanti in vista dei Mondiali di Innsbruck dove potrebbe davvero essere protagonista con la maglia azzurra. Di seguito il VIDEO con gli highlights della vittoria di Gianni Moscon al Giro di Toscana.













Foto: Valerio Origo