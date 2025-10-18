CiclismoStrada
Ciclismo: i corridori italiani attualmente senza contratto nel World Tour
La stagione del ciclismo internazionale si appresta ad andare verso la conclusione. In corso le ultime gare di questo 2025, poi il calendario si fermerà per qualche mese per ripartire dall’Oceania a gennaio. Momento importante questo autunnale per andare a formare le squadre in vista della prossima annata.
Diversi scenari ancora da scoprire, con compagini che attendono le licenze, fusioni che si stanno per ufficializzare e colpi di mercato che arriveranno nelle prossime settimane.
Nel massimo circuito internazionale, il World Tour, ci sono ancora diversi contratti non rinnovati ed in scadenza quest’anno. Tra questi anche dieci italiani: andiamo a scoprirli.
ITALIANI SENZA CONTRATTO NEL WORLD TOUR 2026
Arkéa-B&B Hotels
Alessandro Verre
Bahrain Victorious
Nicolò Buratti
Andrea Pasqualon
Cofidis
Stefano Oldani
Intermarché-Wanty
Francesco Busatto
Kevin Colleoni
Movistar
Davide Cimolai
Red Bull-Bora-hansgrohe
Gianni Moscon
Team Jayco AlUla
Davide De Pretto
XDS Astana
Michele Gazzoli