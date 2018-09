Coppa Agostoni 2018: il ritorno di Gianni Moscon! Successo liberatorio e messaggio a Cassani per i Mondiali

Gianni Moscon conquista subito il successo al rientro in corsa e trionfa in grande stile nella 72ma edizione della Coppa Agostoni. Il 24enne trentino reagisce così nel migliore dei modi al periodo di stop per la squalifica subita dopo la manata data al francese Elie Gesbert al Tour de France. Il corridore del Team Sky è stato assoluto protagonista della corsa odierna, andando all’attacco a 60 km dal traguardo e poi battendo nel finale allo sprint l’estone Rein Taaramäe. Una prestazione molto importante anche in vista dei Mondiali di Innsbruck, in cui Moscon potrà essere la punta della nazionale italiana.

Tanti attacchi fin dalla partenza e la fuga di giornata prende il largo dopo 30 km formata da otto corridori: Davide Orrico (Vorarlberg Santic), Dimitri Bussard (Nazionale Svizzera), Angel Madrazo (Delko Marseille Provence KTM), Anthony Delaplace (Fortuneo Samsic), Evgeny Kobernyak (Gazprom Rusvelo), Omer Goldstein (Israel Academy), Davide Gaburo e Marco Bernardinetti (Amore & Vita Prodir). Il loro vantaggio cresce subito rapidamente e arriva a sfiorare gli 8′.

A circa 60 km dal traguardo, sulla salita del Colle Brianza, esplode la corsa. In testa rimangono solo Madrazo, Delaplace e Orrico, mentre dal gruppo attaccano Gianni Moscon (Team Sky) e Damiano Caruso (Italia). Da dietro si forma invece un gruppetto inseguitore guidato da Romain Bardet (AG2R La Mondiale). Sulla successiva salita del Lissolo restano in tre al comando Moscon, Caruso e Madrazo, che scollinano con circa un minuto di vantaggio sugli inseguitori. Nel circuito finale di Lissone, attacca Rein Taaramae (Direct Energie), che con una bella azione riesce a riportarsi sulla testa della corsa.

Nell’ultimo giro, a 7 km dal traguardo, restano al comando solo Moscon e Taaramae, mentre Caruso e Madrazo vengono ripresi dagli inseguitori, poco dopo escono Enrico Gasparotto (Bahrain Merida) e Luca Wackermann (Bardiani – CSF). Ci si gioca quindi la vittoria in uno sprint a due con Moscon che è perfetto e conquista un meritato successo. Secondo posto per un altrettanto bravo Taaramae, mentre sul terzo gradino del podio sale Gasparotto, che batte Wackermann.

Foto: Valerio Origo