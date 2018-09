Giro di Toscana 2018: Gianni Moscon è davvero dominante! Battuti Bardet e Pozzovivo, altro segnale verso il Mondiale

Gianni Moscon lancia un altro spettacolare segnale verso Innsbruck: a 10 giorni dalla prova in linea del Mondiale di ciclismo il trentino va a prendersi il trionfo al Giro di Toscana. Altra gara all’attacco per il corridore del Team Sky che è riuscito ad evadere in salita, rimanendo davanti con Bardet e Pozzovivo, per poi bissare la vittoria della Coppa Agostoni regolando il terzetto in volata. Può gioire anche Davide Cassani: arrivano buone notizie per la Nazionale.

Cinque corridori al comando nelle prime fasi di gara. Il primo tentativo di fuga è stato subito quello giusto: davanti Iuri Filosi eAlessandro Fedeli (Delko Marseille), Daniel Teklehaimanot (Cofidis), Michele Gazzara (Sangemini MGKvis) e Ettore Carlini (D’Amico Utensilnord). Il gruppo ha lasciato un vantaggio massimo di circa 7′ salvo poi riavvicinarsi grazie al lavoro dell’AG2R e del Team Sky. Corsa che si è andata ad accendere in occasione del secondo passaggio sul GPM del Monte Serra: l’unico dei fuggitivi a resistere è stato Filosi, mentre dal gruppo sono rientrati Danilo Celano e Irisarri della Caja Rural.

Sull’ultima scalata al Monte Serra il vero e proprio spettacolo. AG2R a tutta per lanciare il proprio capitano Romain Bardet: con il transalpino si sono avvantaggiati anche Dunbar, Moscon, Pozzovivo e Reichenbach. Al primo vero attacco di Bardet però il gruppetto si è sfaldato: Gianni Moscon e Domenico Pozzovivo sono riusciti a tenere le ruote del francese. In vetta il lucano ha perso qualche metro, rientrando però in discesa. Il terzetto al comando ha guadagnato secondi su secondi, rendendo vano l’inseguimento di tutti i rivali.

Il terzetto è andato a giocarsi il successo in volata: Pozzovivo ha provato ad anticipare, arrendendosi però a 500 metri dal traguardo. Sprint lunghissimo per Gianni Moscon che non ha mai rischiato di perderla, battendo di una bicicletta Bardet. Nel gruppo alle spalle, staccato di circa un minuto, piazzamento per Giovanni Visconti (Bahrain Merida).













Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com