VIDEO Camila Giorgi batte Caroline Wozniacki: impresa azzurra al WTA Tokyo, gli highlights della partita

Impresa davvero pazzesca di Camila Giorgi al WTA Tokyo dove ha sconfitto Caroline Wozniacki, numero 2 del mondo. La tennista marchigiana è riuscita ad avere la meglio sulla danese dopo tre set estremamente combattuti e ha così conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo, regalandoci nuovamente una delle sue eccezionali magie. Di seguito i VIDEO con gli highlights e le azioni salienti di Camila Giorgi-Caroline Wozniacki.

Upset a Tokyo!

La campionessa in carica Wozniacki esce di scena per mano di Camila Giorgi, che vince il match per 6-2 2-6 6-4! #tennis #WTA pic.twitter.com/KqyPT7Gafh

— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) September 20, 2018