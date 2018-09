VIDEO Basket, highlights Olimpia Milano-Torino: i meneghini vincono la Supercoppa Italiana

Brooks Jeff Olimpia Milano vs Bayer Monaco 5th Edition Zadar Basketball Tournamet 2018 Zara (CRO), 23/09/2018 Foto A. Gilardi/Ag. Ciamillo Castoria

L’Olimpia Milano ha vinto la Supercoppa Italiana 2018 di basket maschile sconfiggendo la FIAT Torino per 82-71 nella Finale giocata al PalaLeonessa di Brescia. I Campioni d’Italia hanno conquistato il titolo per la terza volta consecutiva riuscendo ad avere la meglio sui piemontesi che però hanno dato sempre grande battaglia in una partita estremamente avvincente e appassionante. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Olimpia Milano-Torino, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di basket.













Credit: Ciamillo