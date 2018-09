Basket, Supercoppa Italiana 2018: terzo titolo per l’Olimpia Milano. Sconfitta una Torino mai doma

L’Olimpia Milano vince la Supercoppa Italiana 2018. Terzo titolo consecutivo per la squadra milanese, che supera in finale la Fiat Torino per 82-71. Un match che ha visto la squadra di Pianigiani trovare l’allungo decisivo tra il secondo e il terzo quarto, con Torino che comunque non ha mai mollato, avvicinandosi anche nel finale.

Doppia doppia di Arturas Gudaitis in casa Milano, con il centro lituano che mette a referto 17 punti e 10 rimbalzi. Questi numeri, però, non gli bastano per vincere il titolo di MVP, che è invece andato a Vladimir Micov, autore anche lui di 17 punti come il compagno. In doppia cifra anche Nedovic e James. Per Torino il migliore è stato Tony Carr con 15 punti.

Milano parte bene ed è subito 4-0 con la schiacciata di Gudaitis, ma Torino reagisce subito e risponde colpo su colpo agli attacchi milanesi. Wilson firma il primo vantaggio per la Fiat (13-11) e da quel momento arriva una pioggia di triple da entrambe le parti. Comincia Micov, poi due di fila di Carr e alla fine quella di Della Valle che sancisce il 21-20 con cui Torino chiude avanti al primo quarto.

Il secondo quarto si apre con un parziale di 8-0 in favore dell’Olimpia. Il protagonista indiscusso è Gudaitis che domina sotto canestro sia in difesa che in attacco, dove raggiunge anche la doppia cifra. Nedovic segna anche il +8 per Milano, mentre per Torino l’unico a provare a dare una scossa è McAdoo che porta sotto anche di quatto punti la Fiat. Il finale di quarto, però, premia ancora l’Olimpia, che va negli spogliatoi sul +10 (41-31).

Milano rientra bene in campo e va subito sul +13. Micov è infuocato dall’arco con due triple fulminanti e poi ancora Gudaitis domina sotto canestro. L’Olimpia vola sul +19 e a metà terzo quarto sembra già calare il sipario sulla finale. Torino prova a reagire e riesce a rosicchiare qualche punto, ma Della Valle prima dall’arco e poi dalla lunetta la ributta indietro sul +16 milanese di fine terzo quarto (67-51).

Taylor ad inizio ultimo quarto mette Torino sul -12, ma prima Nedovic e poi James riportano Milano sul +18 (73-55). Non è, però, finita perché Torino firma un clamoroso parziale di 12-0 e addirittura arriva sul -6 (73-67). A respingere, però, il disperato tentativo di rimonta della Fiat è Gudaitis: gioco da tre punti del lituano e successiva grande difesa, Brooks poi che segna il +12. Negli ultimi minuti Torino dà ancora battaglia, ma Milano controlla e può festeggiare.

Questo il tabellino della partita

FIAT TORINO – A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 71-82 (21-20; 10-21; 20-26; 20-15)

Torino: Wilson 11, Rudd 5, Anumba, Carr 15, Guaiana ne, Poeta 2, Delfino ne, Cusin 4, McAdoo 12, Taylor 11, Marrone ne, Cotton 11.

Milano: Della Valle 9, James 10, Micov 17, Musumeci, Gudaitis 17, Bertans, Fontecchio 2, Nedovic 14, Kuzminskas 4, Cinciarini 2, Brooks 5, Burns 2













Credit: Ciamillo