Valencia-Juventus, Champions League 2019: programma, orari e tv

Mercoledì 19 settembre si giocherà Valencia-Juventus, prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Esordio stagionale dei bianconeri nella massima competizione continentale, l’obiettivo dichiarato dei Campioni d’Italia che puntano alla Coppa dalle grandi orecchie dopo un mercato faraonico che ha portato il fenomeno Cristiano Ronaldo a Torino. I ragazzi di Max Allegri, reduci da quattro vittorie consecutive in Serie A, volano in Spagna per affrontare i temibili giallorossi che tornano nel calcio che conta. Allo Stadio Mestalla andrà in scena una partita importante per la qualificazione ai quarti di finale in un girone di ferro in cui figurano anche il Manchester United e lo Young Boys.

La Juventus partirà leggermente favorita contro questo Valencia trascinato tra Rodrigo e Gameiro, serviranno subito i gol di Cristiano Ronaldo anche in Europa dopo essersi sbloccato in Europa ma anche una difesa arcigna per evitare di prendere gol che potrebbero pesare nel cammino continentale. Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e intenso, aperto ad ogni risultato e da sicuro fin dal primo istante.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE:

21.00 Valencia-Juventus

VALENCIA-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: bestino / Shutterstock.com