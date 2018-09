Inter-Tottenham, Champions League 2019: programma, orari e tv

Finalmente ci siamo: inizia la Champions League di calcio 2018-2019 e l’Italia torna ad avere quattro squadre alla fase a gironi. Nelle serate tra domani, martedì 18, e mercoledì 19 settembre, andrà in scena la prima giornata, che vedrà protagoniste Inter, Napoli, Juventus e Roma.

A scendere in campo per prima sarà l’Inter, impegnata domani alle ore 18.55 in casa contro il Tottenham: la diretta tv sarà assicurata da Sky Sport 1 e Sky Sport 252, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. Come per tutte le sfide delle italiane, OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale con pagelle live.

Di seguito il programma completo della gara dell’Inter della prima giornata della Champions League di calcio:

Martedì 18 settembre ore 18.55

Inter-Tottenham

diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 252

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it