Judo, Mondiali 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Otto giorni di gare per assegnare le medaglie iridate. I Mondiali 2018 di judo andranno in scena a Baku, in Azerbaijan, tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre. La National Gymnastics Arena ospiterà le gare a cui prenderanno parte i migliori interpreti internazionali della disciplina, che si daranno battaglia per salire sul podio e iscrivere il proprio nome tra i grandi del judo.

L’occasione sarà propizia anche per comprendere il livello di competitività dell’Italia nel panorama mondiale, quando mancano ormai poco meno di due anni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri si presenteranno a Baku con nove atleti e con l’obiettivo di far meglio rispetto ad un anno fa, quando Matteo Marconcini riuscì a conquistare un meraviglioso argento nella categoria -81 kg prima di incappare in un brutto infortunio che lo terrà fuori da questa rassegna iridata.

Fabio Basile, oro olimpico a Rio 2016, sarà la punta di diamante della compagine azzurra e gareggerà nella categoria -73 kg, in cui ha conquistato finora un terzo posto nel Grand Prix di Ekaterininburg come miglior piazzamento. Basile tornerà poi subito in Italia per partecipare al Grande Fratello Vip, ma intanto la compagine azzurra vanta anche la presenza di Odette Giuffrida, che andrà a caccia di un grande risultato nella categoria -52 kg per lasciarsi alle spalle un periodo difficile a causa dei problemi fisici che hanno condizionato il biennio post Rio 2016, quando fu argento.

Ed anche Matteo Medves (-66 kg) e Antonio Esposito (-81 kg), entrambi a medaglia agli Europei 2018, ambiscono a strappare un piazzamento sul podio per consacrarsi tra i grandi, mentre Edwige Gwend punta al riscatto nella categoria -63 kg dopo la prestazione non eccelsa nella rassegna continentale. Andrea Carlino (-60 kg), Francesca Milani (-48 kg) e Carola Paissoni (-70 kg) avranno invece l’opportunità di fare esperienza e progredire in una competizione che potrebbe anche vederli protagonisti fino in fondo ad alti livelli.

Le gare saranno visibili sul canale YouTube della federazione internazionale, ma potrete seguirle anche attraverso la DIRETTA LIVE di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Giovedì 20 settembre

Ore 8.00: eliminatorie -48 kg F, -60 kg M

Ore 14.00: fase finale -48 kg F, -60 kg M

Venerdì 21 settembre

Ore 8.00: eliminatorie -52 kg F, -66 kg M

Ore 14.00: fase finale -52 kg F, -66 kg M

Sabato 22 settembre

Ore 8.00: eliminatorie -57 kg F, -73 kg M

Ore 14.00: fase finale -57 kg F, -73 kg M

Domenica 23 settembre

Ore 8.00: eliminatorie -63 kg F, -81 kg M

Ore 14.00: fase finale -63 kg F, -81 kg M

Lunedì 24 settembre

Ore 8.00: eliminatorie -70 kg F, -90 kg M

Ore 14.00: fase finale -70 kg F, -90 kg M

Martedì 25 settembre

Ore 8.00: eliminatorie -78 kg F, -100 kg M

Ore 14.00: fase finale -78 kg F, -100 kg M

Mercoledì 26 settembre

Ore 8.00: eliminatorie +78 kg F, +100 kg M

Ore 14.00: fase finale +78 kg F, +100 kg M

Giovedì 27 settembre

Ore 7.00: prova mista













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: IJF