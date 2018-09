US Open 2018, il programma e gli orari di oggi (domenica 2 settembre). Come vedere le partite in tv

Gli US Open arrivano al giro di boa: cominciano oggi gli ottavi di finale dell’ultimo Slam di quest’anno. Si comincia con la parte alta dei tabelloni maschile e femminile. Per entrambi i sessi vedremo in gara 7 teste di serie su 8 in questa settima giornata. Le uniche due eccezioni sono rappresentate da Nikoloz Basilashvili, opposto a Rafael Nadal, e da Kaia Kanepi, che se la vedrà con Serena Williams.

Gli incontri saranno visibili in tv sui canali di Eurosport, mentre in streaming ci sarà l’offerta di Eurosport Player, con tutti i campi coperti dalle telecamere.

Di seguito l’ordine di gioco di domenica 2 settembre, settima giornata degli US Open 2018, quarto ed ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Gli orari delle partite sono italiani.

ARTHUR ASHE STADIUM

dalle 18.00

R. Nadal (ESP) [1] vs N. Basilashvili (GEO)

K. Kanepi (EST) vs S. Williams (USA) [17]

dalle 01.00

S. Stephens (USA) [3] vs E. Mertens (BEL) [15]

J. Del Potro (ARG) [3] vs B. Coric (CRO) [20]

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

dalle 17.00

D. Thiem (AUT) [9] vs K. Anderson (RSA) [5]

A. Barty (AUS) [18] vs Ka. Pliskova (CZE) [8]

J. Isner (USA) [11] vs M. Raonic (CAN) [25]

C. Harrison (USA)/R. Harrison (USA) vs R. Albot (MDA)/M. Jaziri (TUN)

GRANDSTAND

dalle 17.00

N. Mektic (CRO)/J. Melzer (AUT) vs A. Krajicek (USA)/T. Sandgren (USA)

R. Atawo (USA) [14]/A. Groenefeld (GER) [14] vs T. Babos (HUN) [2]/K. Mladenovic (FRA) [2]

T. Bacsinszky (SUI)/V. Zvonareva (RUS) vs S. Stosur (AUS)/S. Zhang (CHN)

A. Sevastova (LAT) [19] vs E. Svitolina (UKR) [7] (non prima delle 23.00)













