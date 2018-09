US Open 2018: finalmente Ashleigh Barty! Vince il doppio insieme a Coco Vandeweghe

Alla quinta occasione finalmente l’australiana Ashleigh Barty interrompe la maledizione e vince una finale dello Slam in doppio: con la statunitense Coco Vandeweghe, l’oceanica batte al termine di una maratona durata due ore e trentacinque minuti la coppia europea formata dalla magiara Timea Babos e della transalpina Kristina Mladenovic col punteggio di 3-6 7-6 (2) 7-6 (6).

Nel primo set scambio di break e controbreak nel terzo e nel quarto gioco, così l’equilibrio non si spezza. Dopo due giochi dominati dal servizio ecco che sul 3-3 la coppia europea riesce a mettere in difficoltà Barty al servizio e così, alla quarta occasione le europee centrano lo strappo e si portano avanti 4-3 e servizio. Allungo confermato nel gioco successivo, poi nel nono game arrivano tre set point consecutivi in risposta: basta il secondo, e dopo 35′ il primo set si chiude 6-3 per Babos e Mladenovic.

Nel secondo parziale tra secondo e terzo game le due coppie non sfruttano tre break point a testa, poi il servizio diviene dominante e fino al nono game non ci sono altre palle break. Nel decimo game Barty serve per restare nel match ma si ritrova sotto 15-40. Con la gentile collaborazione di Babos, che compie tre errori gratuiti, l’australiana e la statunitense si salvano, e si portano sul 5-5. L’epilogo al tie break è inevitabile, e le europee vengono letteralmente prese a pallate: Barty e Vandeweghe vincono 7-2 dopo un’ora di battaglia, portando la contesa al terzo.

Nella partita decisiva Barty e Vandeweghe si portano subito sul 3-0 non pesante, ma Babos e Mladenovic reagiscono riportandosi sul 3-3 dopo aver trovato il controbreak. Stavolta il copione però si ribalta: sul 4-5 è Babos a servire per restare nel match e in questo caso sono le europee ad annullare due match point. Si arriva così al tie break, molto più equilibrato rispetto al precedente. Sul 5-5 arrivano al match point prima le europee, ma Barty si salva. Tocca poi, sul 7-6, a Barty e Vandeweghe salire ancora al championship point, e il doppio fallo di Mladenovic consegna il quarto torneo stagionale dello Slam all’australiana ed alla statunitense.













Foto: Pagina Facebook Coco Vandeweghe

