Tiro con l’arco, Finali Coppa del Mondo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

La città turca di Samsun è pronta ad ospitare i più forti arcieri del pianeta da sabato 29 a domenica 30 settembre per le Finali di Coppa del Mondo 2018. Tramite le tappe disputate nel corso della stagione sono stati stabiliti gli arcieri che si giocheranno il successo finale in incontri ad eliminazione diretta che partiranno dai quarti di finale in ognuna delle quattro specialità. Per la nazionale italiana saranno presenti Mauro Nespoli nell’arco olimpico maschile e Marcella Tonioli nel compound femminile. Nespoli si presenta all’appuntamento in terza posizione nella classifica di Coppa alle spalle dei sudcoreani Lee Woo Seok (numero 2 del ranking, oro alle Olimpiadi Giovanili) e Kim Woojin (Campione Olimpico in carica). Marcella Tonioli si è qualificata grazie alla sua settima posizione in classifica e dovrà vedersela con dei punti di riferimento della specialità come la colombiana Sara Lopez, la 44enne francese Sophie Dodemont, la padrona di casa turca Yesim Bostan e la sudcoreana So Chaewon.

Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato delle Finali di Coppa del Mondo di tiro con l’arco di Samsun, in Turchia. Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta streaming sul sito ufficiale della federazione internazionale: World Archery. Al momento non è prevista la copertura televisiva ma si attendono novità nei prossimi giorni.

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO SAMSUN 2018

SABATO 29 SETTEMBRE

11.00 Compound femminile: quarti di finale

12.11 Compound femminile: semifinali

12.48 Compound femminile: finali

15.00 Compound maschile: quarti di finale

16.11 Compound maschile: semifinali

16.48 Compound maschile: finali

DOMENICA 30 SETTEMBRE

11.00 Arco olimpico femminile: quarti di finale

12.03 Arco olimpico femminile: semifinali

12.36 Arco olimpico femminile: finali

15.00 Arco olimpico maschile: quarti di finale

16.03 Arco olimpico maschile: semifinali

16.36 Arco olimpico maschile: finali

Foto: World Archery