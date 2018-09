Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: rimonta difficile per le azzurre dello skeet. Slovacchia da urlo

Speravamo di commentare una situazione diversa alla fine della prima giornata dello skeet femminile ai Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: Diana Bacosi è nona con 69/75, mentre sono un piattello indietro Chiara Cainero e Katiuscia Spada, nel gruppo delle atlete al 16° posto. Domani le ultime due serie e la finale.

La campionessa olimpica in carica è ad un solo piattello dal gruppo delle cinque atlete al quarto posto a quota 70, ma il gran numero di tiratrici in ballo per gli ultimi posti in finale, impone alle azzurre di trovare il 50/50 domani e poi sperare, passando magari dallo shoot-off per l’ingresso all’ultimo atto a sei, che metterà in palio oltre al titolo iridato ed alle medaglie, anche quattro carte olimpiche.

Chi è praticamente certa di essere in finale, a meno di impensabili cataclismi, è la slovacca Danka Bartekova, autrice oggi di un perfetto 75/75, a sottolineare lo strepitoso stato di forma dei tiratori del Centro Europa nella rassegna iridata. Gli slovacchi hanno ottenuto la carta olimpica in tutte le specialità, ottenendo due titoli iridati ed una medaglia d’argento.

Regolare e di altissimo livello la prestazione dell’argentina Melisa Gil che, grazie ad un triplo 24, si trova sola al secondo posto e prenota il pass per la finale. Molto bene anche la cipriota Andri Eleftheriou, con 71, che in caso di 50/50 sarà certa di entrare tra le migliori sei. Poi il gruppone con la nostra campionessa olimpica, più indietro la sua vice e Spada, che dovranno cercare un miracolo sportivo.













Foto: Pagina Facebook FITAV

