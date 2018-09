Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: prima giornata dello skeet opaca per gli azzurri

Sono iniziate le gare dello skeet ai Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: oggi si sono tenute le eliminatorie della categoria senior femminile e della categoria junior maschile con le prime tre serie di piattelli. Non esaltante la prestazione degli azzurri, che rischiano di mancare l’accesso alle finali di domani.

Nella gara senior sono leggermente attardate le italiane: Diana Bacosi è nona con 70/75, mentre Chiara Cainero e Katiuscia Spada sono appaiate al 16° posto con 68. In testa la slovacca Danka Bartekova con un perfetto 75/75, davanti all’argentina Melisa Gil, seconda a quota 72. Terza la cipriota Andri Eleftheriou con 71, poi un gruppo di cinque atlete a quota 70. Nella classifica a squadre l’Italia con 205/225 e si attesta al terzo posto, alle spalle degli USA, in testa con 209 e di Cipro, che insegue a quota 206.

Tra gli juniores il miglior azzurro è Elia Sdruccioli, presente nel gruppo di sei tiratori al quarto posto con 72/75, che verosimilmente si giocherà l’accesso alla finale di domani. Più attardati Niccolò Sodi, 12° con 70/75, e Matteo Chiti, 26° a quota 67. Guida il cipriota Petros Englezoudis con 74, davanti all’indiano Gurnihal Singh Garcha ed allo statunitense Nic Moschetti, appaiati a quota 73. Azzurrini indietro anche nella classifica a squadre, dove sono quinti con 209/225. In testa l’India con 214, poi Cipro con 213 e Repubblica Ceca e Turchia a quota 211.













Foto: FITAV

