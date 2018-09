Tiro a volo, Mondiali 2018: Silvana Stanco conquista il bronzo e la qualificazione a Tokyo 2020! Oro alla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova

Finalmente l’Italia stacca una carta olimpica ai Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: la ottiene per la nostra federazione Silvana Stanco, che vince la medaglia di bronzo nel trap femminile, nella finale vinta dalla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova allo shoot-off sulla cinese Wang Xiaojing.

Zuzana Rehak Stefecekova e Wang Xiaojing chiudono i 50 piattelli di finale con lo stesso score di 45, sbagliando entrambe l’ultimo bersaglio. Allo shoot-off l’europea ha la meglio sull’asiatica, che non rompe il terzo piattello. Al terzo posto si ferma la corsa della nostra Silvana Stanco, medaglia di bronzo con il punteggio di 36/40, portando così all’Italia la prima carta olimpica.

A Tokyo ci sarà anche un’australiana, grazie al quarto posto di Laetisha Scanlan, eliminata a quota 30/35, mentre deve rinviare i sogni olimpici la tiratrice di Cina Taipei Lin Yi Chun, la quale, dopo aver chiuso in testa le eliminatorie, non va oltre il quinto posto con 25/30. Sesta, e prima delle eliminate in finale, l’iberica Beatriz Martinez, con il punteggio di 19/25.













Foto: Profilo Facebook Silvana Stanco

