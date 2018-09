Tiro a volo, Mondiali 2018: trap misto. Rossi-Pellielo per l’accoppiata, Stanco-De Filippis per continuare a stupire

Proseguono i Mondiali di tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, domani, venerdì 7 settembre, si terranno qualificazioni e finali del trap misto, ultima prova olimpica della fossa, che vedranno ai nastri di partenza due coppie azzurre. Eliminatorie all’una di notte ora italiana, finale alle ore dieci.

Punta ad una clamorosa e fantastica accoppiata la squadra azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo: i due, freschi vincitori proprio in questa specialità, che esordirà alle Olimpiadi a Tokyo 2020, del titolo europeo un mese fa a Leobersdorf, in Austria, vogliono completare l’opera con il titolo iridato.

L’Italia, come da regolamento, avrà facoltà di schierare una seconda coppia ai nastri di partenza: saranno in pedana anche Silvana Stanco e Mauro De Filippis, che, dopo le ottime prove individuali, cercheranno la qualifica alla finale. Ricordiamo che le migliori due coppie (quattro tiratori) staccheranno il pass per i Giochi Olimpici.

Le coppie in gara saranno in tutto 52 da 30 diversi Paesi: ben 22 Nazioni schiereranno infatti due coppie, e otto una soltanto. Certamente il pericolo numero uno arriva dalla Spagna e risponde ai nomi di Antonio Bailon e Fatima Galvez. Anche la seconda coppia iberica, composta da Antonio Fernandez e Beatriz Martinez, potrebbe essere molto pericolosa.

Diverse coppie invece appaiono alla ricerca di conferme, con uno dei due tiratori più quotato dell’altro. Potrebbero inserirsi così anche i sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, nonché gli sloveni Bostjan e Jasmina Macek e le coppie di Kuwait, Qatar ed Oman.













Foto: FITAV

