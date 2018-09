Tiro a volo, Mondiali 2018: Mauro De Filippis in finale nel trap maschile dopo un interminabile shoot-off. Palmitessa e Sessa davanti a tutte nelle qualificazioni juniores femminile. Prime medaglie nella prova a squadre

Terminate le qualificazioni delle gare di trap maschile e junior femminile ai Mondiali di tiro a volo di Changwon (Corea del Sud). Tra gli uomini l’unico italiano ad approdare all’atto conclusivo è Mauro De Filippis. Il poliziotto di Taranto, lanciati tutti e 125 i piattelli, si trovava in terza posizione insieme ad altri cinque tiratori con il punteggio di 122, dunque costretto allo shoot-off per staccare il pass in top-6. Uno spareggio interminabile, che ha permesso all’atleta nostrano di continuare il percorso verso una medaglia iridata (e il pass olimpico) dopo addirittura 43 tiri, piazzandosi così in quarta posizione. Al comando delle qualificazioni con 123/125 Walton Eller (Stati Uniti) ed Erik Varga (Slovacchia), con il primo che regola l’avversario allo shoot-off. Eliminati invece gli altri azzurri in gara: Giovanni Pellielo 21° con uno score di 120/125 (un errore nella quarta serie e due bersagli mancati nell’ultima), Valerio Grazini 31° con 118.

Fantastica prova da parte delle azzurrine della categoria junior. Maria Lucia Palmitessa ed Erica Sessa concludono rispettivamente in prima e seconda posizione al termine delle qualificazioni. Ottimo 121/125 per la pugliese classe 1998, con un solo errore nelle ultime due serie; la campionessa europea in carica ottiene il punteggio di 117/125. Eliminata invece per un solo piattello Sofia Littame, che paga in particolare un 20/25 sotto la media al quarto round.

Dalle gare a squadre giungono le prime medaglie della rassegna iridata. Splendido oro del terzetto junior femminile, che con 352 punti (somma dei piattelli colpiti nell’individuale) realizza pure il primato mondiale di categoria. Molto più distanti le altre nazionali sul podio, rispettivamente Cina (327) e Stati Uniti (326). Nella fossa olimpica maschile, tre squadre ex-equo a 360 punti: Kuwait, Stati Uniti e Italia.













Foto: Facebook Maria Lucia Palmitessa