Tiro a volo, Mondiali 2018: Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis ottimi in qualifica, si lotta per la finale

Giovanni Pellielo si mette subito in luce nella prima giornata di qualificazioni per il trap ai Mondiali 2018 di tiro a volo. A Changwon (Corea del Sud) l’icona azzurra della specialità si trova in settima posizione con 73 piattelli colpiti su 75: tre round ottimi per il 48enne che punta all’ottava Olimpiade della sua carriera. Il piemontese ha commesso due errori nelle prime due serie (al 17^ nel primo round e al 20^ nel secondo), poi è stato perfetto nella serie che ha concluso questa prima giornata.

Il quattro volte Campione del Mondo e tre volte argento a cinque cerchi punta dritto alla finale con l’obiettivo di tornare nuovamente sul podio grazie al suo eterno talento e a una classe che davvero non conosce età. Pellielo si trova ad appena due colpi dallo statunitense Walton Eller, il Campione Olimpico di Pechino 2008 è stato l’unico capace di tre serie perfette e conduce con una lunghezza di vantaggio sul terzetto composto dal russo Maksim Smykov, dal ceco Jiri Liptak e dal portoghese Joao Azevedo.

A quota 73, proprio come il nostro Pellielo, ci sono ben otto atleti tra cui anche l’altro azzurro Mauro De Filippis (25-24-24) oltre all’australiano James Willett, al cinese Yu Du, al kuwaitiano Abdulrahman Al Faihan, al croato Giovanni Cernogoraz, al britannico Matthew Coward-Holley, allo slovacco Erik Varga e al tedesco Paul Pigorsch. Valerio Grazini si trova invece in 37esima posizione (70, 22-24-24). Domani gli ultimi due round di qualificazione e poi la finale.

CLASSIFICA QUALIFICAZIONI TRAP MONDIALI 2018 (dopo tre round):

1 3154 ELLER Walton USA 25 25 25 75

2 2759 SMYKOV Maksim RUS 24 25 25 74 CB:53

3 1401 LIPTAK Jiri CZE 24 25 25 74 CB:51

4 2616 AZEVEDO Joao POR 25 25 24 74

5 1066 WILLETT James AUS 24 24 25 73 CB:49

6 1249 DU Yu CHN 24 24 25 73 CB:47

7 2016 PELLIELO Giovanni ITA 24 24 25 73 CB:31

8 2259 AL FAIHAN Abdulrahman KUW 25 23 25 73 CB:35

9 1340 CERNOGORAZ Giovanni CRO 25 23 25 73 CB:28

10 1992 DE FILIPPIS Mauro ITA 25 24 24 73 CB:20

11 1607 COWARD-HOLLEY Matthew John GBR 25 24 24 73 CB:1

12 2912 VARGA Erik SVK 25 25 23 73

13 1712 PIGORSCH Paul GER 24 25 24 73

14 2822 VATOVEC Denis SLO 22 25 25 72 CB:58

15 3153 DAVEY Grayson Trent USA 22 25 25 72 CB:56

16 2994 SRESTHAPORN Savate THA 23 24 25 72 CB:46

17 1855 LAKSHAY Lakshay IND 23 24 25 72 CB:28

18 1880 SANDHU Manavjit Singh IND 24 23 25 72

19 2902 KOVACOCY Marian SVK 24 24 24 72 CB:23

20 1701 LOEW Andreas GER 24 24 24 72 CB:19

21 1471 FERNANDEZ Alberto ESP 24 24 24 72 CB:3

22 2101 KOLOMOYETS Maxim KAZ 25 23 24 72 CB:22

23 2301 EL NAJJAR Walid LBN 25 23 24 72 CB:15

24 2618 BRUNO FARIA Jose Manuel POR 24 25 23 72

25 1912 AGHAZADEH Amir Hossein IRI 23 24 24 71

26 2697 ALIPOV Alexey RUS 24 24 23 71

27 1398 KOSTELECKY David CZE 22 24 25 71 CB:46

28 3076 TUZUN Oguzhan TUR 22 24 25 71 CB:38

29 1373 MAKRI Andreas CYP 22 25 24 71

30 2817 LEPEN Matjaz SLO 23 24 24 71

31 1392 HOJNY Michal CZE 23 25 23 71

32 1341 GLASNOVIC Anton CRO 24 24 23 71 CB:14

33 1019 BORELLO Fernando ARG 24 24 23 71 CB:3

34 1467 BAILON Antonio ESP 25 23 23 71 CB:9

35 1566 DESERT Antonin FRA 25 23 23 71 CB:8

36 2846 NIKOLIC Dusan SRB 25 24 22 71

37 2004 GRAZINI Valerio ITA 22 24 24 70

38 2327 MINY Marc LUX 23 23 24 70 CB:21

39 1365 AKTERZI Nihat CYP 23 23 24 70 CB:7

40 1882 SANDHU Zoravar Singh IND 24 22 24 70

41 2069 OYAMA Shigetaka JPN 22 25 23 70 CB:19

42 1933 PARVARESH NIA Mohammad Hossein IRI 22 25 23 70 CB:13

43 1139 PEETERS Yannick BEL 23 24 23 70

44 2766 VINOGRADOV Ilya RUS 24 23 23 70

45 1457 KAMAR Ahmed EGY 25 22 23 70 CB:25

46 2502 ROBINSON Owen NZL 25 22 23 70 CB:19 CB:14

47 2830 BERTI Gian Marco SMR 25 22 23 70 CB:3

48 3088 ALKENDI Hamad UAE 24 24 22 70 CB:5

49 2338 HAJ ALI Younes MAR 24 24 22 70 CB:2

50 1342 GLASNOVIC Josip CRO 24 24 22 70 CB:1













Foto: pagina Facebook FITAV