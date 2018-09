Tiro a segno, Mondiali Changwon 2018: nella carabina a terra 50 metri maschile avanzano Marco De Nicolo e Lorenzo Bacci

Hanno sorriso a due italiani su tre le eliminatorie della carabina a terra da 50 metri maschile: Marco De Nicolo e Lorenzo Bacci hanno superato le qualificazioni, rientrando tra i migliori 60 al mondo, mentre non ce l’ha fatta Simon Weithaler, che invece domani non sarà in gara.

Nella prima mattina italiana, nel primo gruppo di qualificazione Lorenzo Bacci si è classificato 17° con 621,7, mentre è rimasto attardato Simon Weithaler, 47° con 615.0. Nel secondo gruppo, invece, Marco De Nicolo ha mostrato una forma invidiabile, chiudendo in terza posizione, con il punteggio di 623.1.

Nella classifica combinata dei due raggruppamenti Marco De Nicolo ha fatto segnare così il 12° punteggio complessivo, mentre Lorenzo Bacci ha ottenuto il 23° score. Fuori purtroppo Simon Weithaler, il quale nella graduatoria complessiva è risultato essere soltanto 73°, ben distante dall’ultimo dei qualificati.













Foto: UITS

roberto.santangelo@oasport.it