Tiro a segno, Mondiali Changwon 2018: nella carabina 10 metri femminile juniores vince la cinese Shi

Si è appena conclusa la finale della carabina 10 metri femminile juniores ai Mondiali di tiro a segno in corso a Changwon, in Corea del Sud: a vincere è stata la cinese Shi Mengyao, davanti alle indiane Elavenil Valarivan e Shreya Agrawal. Poca gloria per le azzurrine in gara, tutte fuori nelle eliminatorie.

La cinese Shi Mengyao ha vinto il titolo iridato di categoria con il punteggio di 250.5, battendo l’indiana Elavenil Valarivan, seconda a quota 249.8. Terza l’altra indiana Shreya Agrawal, eliminata a quota 228.4 a due colpi dal termine. Si ferma ai piedi del podio l’iraniana Sadeghian Armina, con 205.9.

Quinto posto per l’argentina Fernanda Russo, eliminata a quota 184.9, mentre la polacca Aleksandra Szutko ha alzato bandiera bianca in sesta piazza con lo score di 163.3. Settima la sudcoreana padrona di casa Kim Jiyeon, con 140.4, ottava e prima delle finaliste eliminate la tiratrice di Singapore Ho Xiu Yi, con 120.4.

Fuori in qualifica le tre azzurrine in gara: 27ma Sofia Benetti, 32ma Nicole Gabrielli, 55ma Elena Pizzi. Italia 11ma nella classifica a squadre.













Foto: ISSF Voice 2 Media

roberto.santangelo@oasport.it