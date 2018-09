Tiro a segno, Mondiali Changwon 2018: doppietta Cina nella carabina 10 m mista. Paolo Monna quarto nella pistola 50 m junior

Si sono assegnati i primi titoli iridati ai Mondiali di tiro a segno di Changwon (Corea del Sud). In particolare, nella carabina 10 m mista, la nazionale cinese ottiene le due medaglie del metallo più pregiato. A completare il podio la Russia, mentre le coppie italiane in gara non riescono ad accedere tra le migliori cinque.

Cina 2 (Zhao Ruozhu e Yang Haoran) chiude davanti a tutti anche la gara di qualificazione, grazie al punteggio di 840.5. Staccano il pass per la finale, nell’ordine, Romania (Laura-Georgeta Coman e Alin Moldoveanu), Cina 1 (Wu Mingyang e Song Buhan), Germania 2 (Isabella Straub e Maximilian Dallinger) e Russia 1 (Anastasiia Galashina e Vladimir Maslennikov). Più indietro gli azzurri: Italia 1 (Petra Zublasing e Lorenzo Bacci) si piazza in 26a posizione con lo score di 831.5 punti, distanti 4.5 lunghezze dalla top-5, 36a l’altra coppia nostrana costituita da Martina Ziviani e Riccardo Armiraglio (829.6).

Gli asiatici dominano la prova che assegna il titolo iridato: comanda il duo Wu-Song per tutta la competizione, ma sul finale la medaglia d’oro viene conquistata in rimonta alle connazionali Zhao-Yang per soli 3 decimi di punto (500.9 contro 500.6). Salda in terza posizione Russia 1 (434.2) che regola Romania e Germania 2, rispettivamente quarta e quinta. Di seguito la classifica:

CLASSIFICA CARABINA 10 M MISTA

1. Cina 2 500.9

2. Cina 1 500.6

3. Russia 1 434.2

4. Romania 390.5

5. Germania 2 346.9

26. Italia 1 (Zublasing-Bacci)

36. Italia 2 (Ziviani-Armiraglio)

Per la categoria junior al poligono gli atleti della pistola 50 m uomini. Da segnalare un ottimo quarto posto di Paolo Monna nella prova individuale, beffato dall’indiano Gaurav Rana nella lotta per la medaglia di bronzo. Oro ad Arjun Singh Cheema (India) con il punteggio di 559, staccando di cinque punti il padrone di casa Kim Woojong. Per quanto concerne gli altri azzurri, Simone Saravalli si piazza 11°, Andrea Morassut 28°. Altra “medaglia di legno” per l’Italia nella prova a squadre della stessa specialità (data dalla somma dei punteggi dei tre in gara), vinta dall’India davanti a Corea del Sud e Cina.

CLASSIFICA PISTOLA 50 M MASCHILE JUNIOR

1. Arjun Singh CHEEMA (India) 559-15x

2. KIM Woojong (Corea del Sud) 554-4x

3. Gaurav RANA (India) 551-9x

4. Paolo MONNA (Italia) 551-8x

5. Anmol ANMOL (India) 549-9x

11. Simone SARAVALLI (Italia) 540-5x

28. Andrea MORASSUT (Italia) 524-5x

luca.montanari@oasport.it

Foto: www.uits.it