Tiro a segno, Mondiali 2018: tutti gli azzurri in gara venerdì 7 settembre. Programma, orari e tv

Domani, venerdì 7 settembre, si prospetta una giornata ricca di competizioni ai Mondiali di tiro a segno a Changwon, Corea del Sud. Tanti gli atleti impegnati: i primi a sparare sono Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo a caccia della finale nella carabina 3 posizioni; a seguire per la categoria juniores Alexandros Chatziplis, Carmine Formichella e Marco Suppini scendono in campo nella specialità della carabina 10 m; poi sarà il momento delle donne (seniores) nella carabina 3 posizioni femminile, dove Sabrina Sena, Petra Zublasing e Barbara Gambaro dovranno piazzarsi in top60 per continuare il cammino; infine azzurrine al poligono per la pistola 25 m (Maria Varricchio, Margherita Veccaro e Giulia Campostrini) e la carabina 10 m (Sofia Benetti, Elena Pizzi e Nicole Gabrielli).

Le finali saranno visibili in streaming sul sito ISSF. Di seguito il programma della giornata di domani ai Mondiali di tiro a segno (tra parentesi gli azzurri in gara)

Venerdì 7 settembre

1.30-4.15 Carabina 3 posizioni maschile, qualificazioni (Lorenzo Bacci, Marco De Nicolo)

4.30-5.45 Carabina 10 m maschile juniores, qualificazioni (Alexandros Chatziplis, Carmine Formichella, Marco Suppini)

5.00-11.15 Carabina 3 posizioni femminile, eliminatorie (Sabrina Sena, Petra Zublasing, Barbara Gambaro)

5.15 Finale carabina 3 posizioni maschile (ev. Lorenzo Bacci, Marco De Nicolo)

5.30 Pistola 25 m femminile juniores, qual. precision stage (Maria Varricchio, Margherita Veccaro, Giulia Campostrini)

6.30-7.45 Carabina 10 m femminile juniores, qualificazioni (Sofia Benetti, Elena Pizzi, Nicole Gabrielli)

7.00 Finale carabina 10 m maschile juniores (ev. Alexandros Chatziplis, Carmine Formichella, Marco Suppini)

8.45 Finale carabina 10 m femminile juniores (ev. Sofia Benetti, Elena Pizzi, Nicole Gabrielli)













Foto: UITS