Tiro a segno, Mondiali 2018: Sergey Kamenskiy lascia alle proprie spalle la concorrenza croata nella carabina 10 m maschile. Male gli italiani

Nella notte italiana tra il 2 e il 3 settembre si è disputata la seconda giornata dei Mondiali di tiro a segno a Changwon (Corea del Sud). Nella carabina 10 m maschile il titolo iridato viene conquistato dal russo Sergey Kamenskiy, in un testa a testa incerto fino all’ultimo colpo contro il croato Petar Gorsa (argento). La stessa nazionale slava completa il podio piazzando Miran Maricic sul gradino più basso.

Il 30enne russo si trova al comando anche al termine delle qualificazioni, facendo segnare un punteggio di 632.4, due decimi meglio del cinese Yang Haoran. Accesso all’atto conclusivo anche per Hui Zicheng (Cina), Deepak Kumar (India), Nam Taeyun (Corea del Sud), Mahyar Sedaghat (Iran). I due tiratori croati citati in precedenza giungono in sesta (Maricic) e ottava posizione (Gorsa), riuscendo ad approdare in finale con una rimonta nell’ultimo round. Male gli italiani: Lorenzo Bacci è quello che ottiene lo score più elevato fra i tre (621.1), distante quasi sette lunghezze dalla top-8, Riccardo Armiraglio conclude la prova con 616.6, Marco De Nicolo completa le sei serie in 616.0.

Il primo ad essere eliminato in finale è il padrone di casa Nam Taeyun; nella serie di colpi successiva lascia la competizione in anticipo l’iraniano Mahyard Sedaghat, a seguire l’indiano Deepak Kumar. Yang Haoran chiude soltanto quinto, a causa di una seconda serie non da lui, anche il suo connazionale Hui Zicheng non entra in zona medaglie per mezzo punto. Milan Maricic non riesce nel tentativo di rimonta del compagno Gorsa, accontentandosi così del bronzo. Nel testa a testa conclusivo Kamenskiy è poco preciso nel primo tiro, ma si rifà nel secondo con un fantastico 10.6, superando così il diretto avversario balcanico, al secondo argento mondiale a 12 anni di distanza.

CLASSIFICA CARABINA 10 M MASCHILE:

1. Sergey KAMENSKIY (Russia) 248.4

2. Petar GORSA (Croazia) 247.5

3. Miran MARICIC (Croazia) 227.3

4. HUI Zicheng (Cina) 206.1

5. YANG Haoran (Cina) 185.7

6. Deepak Kumar (India) 164.1

7. Mahyar SEDAGHAT (Iran) 143.0

8. NAM Taeyun (Corea del Sud) 121.4

65. Lorenzo BACCI (Italia)

82. Riccardo ARMIRAGLIO (Italia)

84. Marco DE NICOLO (Italia)

La Cina, che puntava alla medaglia nell’individuale con uno dei suoi atleti, si può consolare con la l’oro nella prova a squadre e il primato mondiale (1887.4). Argento alla Russia, distante oltre tre punti, e terzo posto per la Corea del Sud.













Foto: www.uits.it