Lorenzo Bacci: “All’inizio l’avvento dei giovani mi ha dato fastidio, poi sono diventati uno stimolo”

Le Olimpiadi, il grande sogno di ogni sportivo. C’è chi lo insegue per tutta la carriera, chi riesce a raggiungerlo: Lorenzo Bacci è uno di questi. Il tiratore a segno italiano, che ha preso parte ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, è l’ospite dell’ultima puntata di Focus, rubrica di OA Sport TV.

Le sue parole, partendo dalla recente esperienza olimpica: “Sono rientrato da poco da Milano Cortina perché ero lì in un’altra veste. Devo dire è anche molto interessante perché vedere le Olimpiadi dall’altra parte della barricata è altrettanto divertente. Devo ammettere che c’è tanto stress anche nell’altro ruolo, però è diluito nel corso delle giornate, mentre da atleta è un picco verticale proprio il giorno della gara o due giorni prima. Il ruolo era quello di ambassador. Non nascondo che abbiamo fatto un po’ di tutto, cioè da portare la bottiglietta a chiunque, al magazzino, ma perché è così. Cioè lo spirito secondo me di squadra è proprio questo, cioè le medaglie si vincono anche così, mettendosi a disposizione di tutti”.

Sulla mancata partecipazione a Parigi 2024: “Parigi no, non ho partecipato e devo dire la verità perché ci sono dei ragazzi nella nostra nazionale che sono molto forti, addirittura in questo momento sono più forti di me. Ben venga che ci sia anche questa lotta interna per andare a giocarsi le Olimpiadi. Perché vuol dire che il movimento insomma sta crescendo”.

A livello italiano un nuovo fuoriclasse: “Abbiamo Danilo Dennis Sollazzo (vincitore dell’oro agli Europei lunedì 2 marzo, ndr) che è un nuovo ragazzo che sta facendo veramente il panico, cioè è fortissimo, è un talento incredibile”.

La sfida ai giovani: “Per me è anche orgoglio, ti dico la verità, di riuscire a stare insieme a loro, ad allenarmi insieme a loro, a crescere anche insieme a loro nonostante l’età. Per me è divertente, divertente anche perdere da loro, perché molte volte perdo, perché sono veramente forti e quindi io faccio più la disciplina a 50 metri, dove riesco un po’ meglio a difendermi rispetto all’area compressa”.

Sulla concorrenza: “Allora ti dico la verità, mi scocciava all’inizio perché l’avevo vista sotto un altro tipo di idea, quando sei tra i primi, tra i più forti, perdere il posto in nazionale oppure dover combattere e lottare con un altro compagno, sportivamente ovviamente, se non sei abituato c’è il rischio di farti anche troppe domande. Poi nel lungo, dopo il primo anno che ero lì che mi facevo troppe domande, mi sono accorto che erano invece il punto da dover ripartire per avere la motivazione e la carica giusta”.

Prossimi obiettivi: “Abbiamo una gara a Dortmund, che non è una gara ISSF, quindi del torneo mondiale, ma è una gara di preparazione, dove lì è indoor, quindi non hai nemmeno il problema del vento, perché devi sapere che quando c’è vento, devi calcolare un po’ la traiettoria, devi capire dove mirare. Quindi, quella è una buona base dove partire per la stagione. Parti con una gara così, in modo che non c’è troppi elementi esterni che possano influire sul tiro”.

E ancora: “Coppa del Mondo a Granada e lì sarà open, quindi sarà all’aperto. Io farò solo 50 metri, abbiamo deciso con lo staff che è anche la situazione migliore per me, dove posso concentrarmi. Poi gli Europei in Croazia. A novembre invece i Mondiali di Doha dove ancora è tutto aperto, quindi non sono ancora qualificato. A livello interno dobbiamo fare le nostre selezioni e ovviamente i direttori tecnici faranno le loro valutazioni in base a quelle che sono le prestazioni degli atleti. Siamo tra i primi sport che vedranno aperto il percorso di qualificazione, già a novembre”.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA