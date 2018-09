Tiro a segno, Mondiali 2018: Riccardo Mazzetti può tentare la rimonta nella pistola automatica maschile

Completata la prima settimana dei Mondiali di tiro a segno, che si stanno disputando a Changwon (Corea del Sud). Tra le specialità incluse nella rassegna olimpica manca soltanto l’assegnazione del titolo nella pistola 25 m maschile, che avverrà domani nel primo mattino italiano dopo aver concluso le qualificazioni.

Al termine della prima giornata della fase eliminatoria di pistola automatica Riccardo Mazzetti è il migliore degli italiani, 24° col punteggio di 288. Tuttavia la classifica appare cortissima dalla sesta posizione in giù: il tiratore di Busto Arsizio attualmente è distante quattro lunghezze dalla finale, a 292 punti infatti troviamo un gruppo di cinque atleti tra la sesta e la decima piazza. Rimonta possibile per Mazzetti se riuscirà a ripetersi ai livelli delle prime due serie (97-98), ma non potrà permettersi un errore di troppo come accaduto nel terzo round (93). Inoltre il lombardo dovrà sperare in un calo prestazionale degli avversari che si trovano davanti a lui in graduatoria provvisoria. Impresa difficile, ma non impossibile, perché come notato nelle competizioni precedenti ogni gara presenta una storia a sé. Gli altri due italiani in gara, Tommaso Chelli e Andrea Spilotro ormai sono tagliati fuori, rispettivamente 31° e 33° con 288 punti.

Tra i favoriti per l’oro iridato ottimi segnali da parte di Oliver Geis (Germania), attualmente solo al comando, e di Kim Junhong (Corea del Sud), terzo a due lunghezze di distanza dal leader. In piena corsa per la finale anche il cinese Lin Junmin e il francese Jean Quiquampoix, rispettivamente quinto e sesto. Delude invece nella prima giornata il tedesco Christian Reitz, in 21a posizione con uno score di 289 punti, costretto a scalare posizioni nella seconda parte di gara come Davide Mazzetti.













Foto: ISSF