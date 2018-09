Tiro a segno, Mondiali 2018: Nicole Gabrielli settima nella carabina tre posizioni juniores femminile

Nella decima giornata dei Mondiali di tiro a segno a Changwon (Corea del Sud) l’unica finale in programma è riservata alla carabina tre posizioni juniores. Nicole Gabrielli riesce a centrare la finale e a chiudere in settima posizione nell’atto conclusivo, in una gara che ha premiato la cinese Xu Hong. Argento per la francese Jade Bordet e bronzo al collo di Maria Ivanova (Russia).

Qualificazioni dominate dalla statunitense Morgan Philips, la quale chiude le dodici serie previste (quattro per ogni posizione) con il punteggio di 1171, con 6 lunghezze di vantaggio rispetto a Xu Hong (Cina). In terza posizione un’altra atleta cinese, Zhang Qiaoying (1162) davanti a Maria Ivanova e Jade Bordet, entrambe con 1160 punti. L’azzurra Nicole Gabrielli si piazza al settimo posto, alle spalle di Fatemeh Karamzadeh (Iran), ottenendo l’accesso in finale di misura. Pertanto vengono eliminate le altre italiane al poligono: Elena Pizzi non va oltre il 19° piazzamento con uno score di 1148, molto più indietro invece Sofia Benetti, 47a con 1132.

Nell’atto conclusivo, dopo le serie in ginocchio e a terra e terminata la prima serie in piedi, escono anticipatamente di scena Nicole Gabrielli e l’elvetica Franziska Stark, rispettivamente a 399.8 e 396.4 punti. Zhang Qiaoying non si ripete come nella fase eliminatoria e si ferma in sesta posizione a 409.3; quinta invece l’iraniana Fatemeh Karamzadeh (420.1). Maria Ivanova strappa la terza posizione all’ultimo tiro disponibile ai danni di Morgan Philips (434.3, superata per due decimi di punto dalla russa), accontentandosi così del gradino più basso del podio (443.2). Nel testa a testa per l’oro la situazione non varia, Xu Hong è campionessa iridata juniores con il punteggio di 456.6, 1.1 in più della francese Jade Bordet.

La nazionale cinese conquista anche il titolo della prova a squadre grazie al punteggio di 3474, ben 13 lunghezze meglio degli Stati Uniti (argento) e 16 rispetto alla Russia (bronzo). L’Italia si piazza sesta (3434 punti) alle spalle di Svizzera e Austria.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: Facebook Franz Zublasing