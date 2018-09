Tiro a segno, Mondiali 2018: gli azzurrini sfiorano la finale nella pistola 10 m mista. Doppietta per la Corea del Sud

Categoria junior al poligono per la specialità pistola 10 m mista ai Mondiali di tiro a segno in corso a Changwon (Corea del Sud). La nazionale italiana sfiora l’accesso all’atto conclusivo con il duo costituito da Giulia Campostrini e Paolo Monna (Italia 1) che chiude in sesta posizione. Oro e argento per la nazionale ospitante davanti all’India.

Al termine della fase eliminatoria passano il turno entrambe le coppie partecipanti della Corea del Sud e di nazionalità indiana. In quinta posizione, ultimo posto disponibile per approdare in finale, si piazza Russia 1 (Nadezhda Koloda-Anton Aristarkhov) per soli due punti a discapito del duo azzurrino (761 il punteggio dei russi contro 759). 16° posto per l’altra coppia del Bel Paese, formata da Margherita Veccaro e Simone Saravalli (Italia 2), con uno score di 751.

In finale arriva la doppietta dei padroni di casa, Corea del Sud 1 (Choo Gaeun-Sung Yonho, prima anche alle qualificazioni con 766 punti) domina sui connazionali Yoo Hyunyoung-Lim Hojin, staccandoli di quasi 10 lunghezze e conquistando anche il primato mondiale junior con il punteggio di 483.0. Medaglia di bronzo per India 1 (Abhidnya Ashok Patil-Chaudhary Saurabh), a seguire il duo russo e l’altra coppia indiana (Devanshi Rana, Anmol Anmol).

CLASSIFICA PISTOLA 10 M MISTA JUNIOR

1. Corea del Sud 1 483.0 (WRJ)

2. Corea del Sud 2 473.1

3. India 1 407.3

4. Russia 1 366.2

5. India 2 324.9

6. Italia 1 (Campostrini-Monna)

16. Italia 2 (Veccaro-Saravalli)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: Facebook Paolo Monna