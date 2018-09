Tiro a segno, Mondiali 2018: domani le finali di carabina 10 m uomini e donne. Gli azzurri cercano riscatto

La seconda giornata dei Mondiali di tiro a segno, in programma a Changwon (Corea del Sud), prevede due finali, entrambe senior: al poligono infatti sono chiamati a sparare i tiratori partecipanti alle gare di carabina 10 m maschile e femminile.

In campo maschile (qualificazioni a partire dalla mezzanotte tra domenica 2 e lunedì 3 settembre, finale alle ore 5.15 italiane di domani) prendono parte gli italiani Lorenzo Bacci e Riccardo Armiraglio, impegnati già stanotte per la prova mista, insieme a Marco De Nicolo, veterano della spedizione coreana. Poche ambizioni di medaglia per i tre azzurri in una gara che vede favoriti i russi Alexander Dyragin e Vladimir Maslennikov e l’ungherese Istvan Peni, ossia coloro che hanno completato il podio nella tappa di Coppa del Mondo localizzata proprio nello stesso luogo dove è in corso di svolgimento la rassegna intercontinentale. Outsider della prova i tiratori cinesi, in particolare Yang Haoran, neo-vincitore della carabina 10 m mista.

Tra le donne impegnate Petra Zublasing, Martina Ziviani e Sabrina Sena. Impresa veramente ardua bissare il titolo iridato di quattro anni fa per la bolzanina, pare già complicato qualificarsi in finale. Potrebbe rivelarsi una felice sorpresa invece la Ziviani, che punterà ad entrare in top-5. Zhao Ruozhu è la più quotata per il successo: la cinese classe 1998 ha svolto una grande prova personale nella carabina 10 m mista, in coppia con Yang Haoran; inoltre, sempre qua lo scorso aprile, ha realizzato il primato mondiale di punti in un atto conclusivo. Facilmente prevedibile un testa a testa contro Ling Yin-Shin (Taipei), protagonista della stagione in corso con un primo e secondo posto in Coppa del Mondo.

