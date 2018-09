Tennis, WTA Wuhan 2018: Camila Giorgi ko al primo turno contro Aleksandra Krunić. L’azzurra sconfitta in tre set

Camila Giorgi esce subito di scena a Wuhan (Cina). L’italiana è stata sconfitta al primo turno dalla serba Aleksandra Krunic (n.63 del mondo) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in in 2 ore e 6 minuti di partita. La tennista nostrana ha pagato dazio per i troppi errori commessi (11 doppi falli) non trovando mai la giusta continuità nel proprio gioco e favorendo l’avversaria, pronta ad approfittarne.

Nel primo set l’azzurra è imprecisa da fondo e ciò favorisce fin da subito la Krunic abile a portarsi sul 4-1 e avanti di due break. Anche la n.63 del ranking non è esente però da alcuni passaggi a vuoto che infatti vedono l’azzurra accorciare le distanze nel sesto e nell’ottavo game senza essere incisiva in battuta. Il 45% dei punti realizzati con la prima e i 5 doppi falli descrivono tutte le difficoltà della marchigiana e, sullo score di 6-4, la serba conclude in proprio favore il parziale.

Nel secondo set, quasi inaspettatamente, entrambe le tenniste alzano il loro livello al servizio, concedendo molto poco alla risposta della rivale. Camila sfrutta le chance del decimo game, dopo aver annullato una palla break nel settimo. Con colpi molto potenti la 26enne di Macerata strappa la battuta alla serba e conquista la frazione sul 6-4.

Nel terzo set la luce dell’italiana si spegne ancora una volta e la consistenza della prima di servizio della Krunic (91% dei punti ottenuti) è una specie di sentenza per la nostra portacolori, sotto 5-1 (due break). Giorgi però ha una reazione d’orgoglio, che le permette di annullare tre match point e tentare la rimonta disperata, recuperando solo in parte lo svantaggio. La n.63 WTA nel decimo gioco, infatti, ristabilisce le distanze e chiude sul 6-4 l’incontro.













Foto: jctabb / shutterstock.com