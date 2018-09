Tennis, WTA Tokyo 2018: Camila Giorgi supera agevolmente Misaki Doi e affronterà Caroline Wozniacki agli ottavi

Camila Giorgi conquista agevolmente la qualificazione agli ottavi di finale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, numero 37 del mondo, si è imposta contro la giapponese Misaki Doi (n.170 WTA) con il punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un match dominato da Camila che sul cemento nipponico non ha dato scampo alla padrona di casa. Nel prossimo turno ci sarà la grande sfida contro la danese Caroline Wozniacki (n.2 del ranking).

Nel primo set, pronti, via e Camila si trova subito avanti di un break. Grazie al suo tennis sempre molto aggressivo, l’azzurra guida lo scambio con sicurezza avendo anche un peso di palla superiore rispetto all’avversaria. Un vantaggio sensibile che si palesa anche nel quinto game quando la giocatrice nostrana bissa il break di vantaggio, concludendo la pratica sul 6-2 in 29 minuti, forte di 3 ace, del 92% dei punti ottenuti con la prima di servizio e il 67% in risposta contro la seconda in battuta della giapponese.

Nel secondo set la musica non cambia e, anche se la Doi alza il proprio standard, la distanza tra le due tenniste è palpabile. Giorgi devastante da fondo e capace di strappare per tre volte consecutive il servizio all’avversaria, anche per la seconda in battuta della nipponica davvero troppo morbida (come dimostrato dallo 0% dei punti ottenuti con il fondamentale). E così, sul 6-1, la marchigiana conquista l’accesso al prossimo turno.













Foto: jctabb / Shutterstock.com