Tennis, WTA Tokyo 2018: Camila Giorgi ko in semifinale contro Naomi Osaka. Troppo forte la giapponese per l’azzurra

Poco da fare per Camila Giorgi nella semifinale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, che da lunedì sarà n.29 del mondo (suo best ranking), è stata sconfitta con il punteggio di 6-2 6-3 dalla vincitrice degli US Open 2018 Naomi Osaka (n.7 WTA) in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match comandato dalla nipponica che, sul cemento di casa, ha ottenuto il 10° successo consecutivo, allungando la sua striscia vincente iniziata a New York. Per l’azzurra, comunque, un ottimo torneo, disputando incontri di pregevolissima fattura.

Nel primo set la potenza della Osaka da fondo piega anche il tennis aggressivo della nostra portacolori che, specie con la seconda di servizio, fa davvero tanta fatica a trovare una crepa nella difesa della sua avversaria. E così arrivano due break in rapida successione nel quinto e settimo game che indirizzano il parziale in favore della giapponese. Forte del 100% dei punti ottenuti con la seconda (4 ace), la vincitrice dello Slam americano non ha problemi a far propria la frazione sul 6-2.

Nel secondo set Giorgi prova ad alzare il livello del proprio tennis ma la sua poca continuità si rivela letale al cospetto di una giocatrice con tante certezze. Ancora una volta, quindi, il quinto gioco costa caro all’italiana, costretta a cedere il servizio. La resa in battuta della Osaka è invece ottimale (5 ace, 76% di punti ottenuti con la prima e il 71% con la seconda) e ciò le garantisce grande sicurezza in risposta. Arriva prontamente il secondo break del parziale nel nono gioco, a chiudere la contesa in favore della padrona di casa (6-3).













Foto: jctabb / Shutterstock.com