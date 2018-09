Tennis, Camila Giorgi raggiunge il best ranking: 29^ posizione dopo la semifinale di Tokyo

Camila Giorgi può già festeggiare a Tokyo dove ha raggiunto la semifinale del torneo Premier grazie al ritiro di Viktoria Azarenka. La marchigiana, che agli ottavi di finale aveva sconfitto la numero 2 Caroline Wozniacki, ha raggiunto il suo best ranking: grazie al risultato ottenuto nella capitale nipponica, infatti, la 26enne si trova virtualmente alla 29^ posizione del ranking WTA migliorando così di ben 8 posti la sua classifica attuale e migliorando di un gradino il suo precedente best ranking risalente al luglio 2015. Ora l’azzurra è chiamata a una nuova impresa contro Naomi Osaka, fresca vincitrice dello US Open: una vittoria spedirebbe Camila non solo nella finale del torneo ma anche al 28° posto della classifica.













Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com