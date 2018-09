Tennis, Ranking WTA (24 settembre): Simona Halep sempre in vetta, Camila Giorgi uguaglia la sua miglior posizione in carriera

Nel ranking WTA solo due variazioni nella top10 mondiale, guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanza, in vetta per la 31esima settimana consecutiva (la 47esima complessiva), vanta 2.555 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Scambio di posto tra ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka, rispettivamente vincitrice e finalista nel WTA di Tokyo 2018, mentre rientra tra le migliori dieci la tedesca Julia Goerges, che scalza la lettone Jelena Ostapenko, vincitrice del Roland Garros 2017.

CLASSIFICA WTA – TOP10

1 Halep, Simona (ROU) 0 8.061 punti

2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 5.506

3 Kerber, Angelique (GER) 0 5.295

4 Garcia, Caroline (FRA) 0 4.725

5 Kvitova, Petra (CZE) 0 4.585

6 Svitolina, Elina (UKR) 0 4.555

7 Pliskova, Karolina (CZE) +1 4.475

8 Osaka, Naomi (JPN) -1 4.390

9 Stephens, Sloane (USA) 0 3.912

10 Goerges, Julia (GER) +2 3.730

Come era già noto, Camila Giorgi, grazie alla semifinale di Tokyo, guadagna sette posizioni e risale al numero 30 eguagliando il suo best ranking in carriera (raggiunto per la prima volta il 27 luglio del 2015), confermandosi la prima delle azzurre. Alle sue spalle scivola un po’ indietro Sara Errani, che scende al numero 79. Fuori dalle top100 Martina Trevisan, ora numero 195.

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP10

30 Giorgi, Camila (ITA) +7 1.533 punti

79 Errani, Sara (ITA) -2 791

195 Trevisan, Martina (ITA) +3 290

196 Di Giuseppe, Martina (ITA) -4 290

201 Paolini, Jasmine (ITA) +2 283

224 Chiesa, Deborah (ITA) -28 245

239 Grymalska, Anastasia (ITA) +3 225

241 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) +3 224

252 Pieri, Jessica (ITA) -15 208

309 Rubini, Stefania (ITA) +9 146

314 Brescia, Georgia (ITA) -15 143













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: jctabb / shutterstock.com