Tennis, WTA Tokyo 2018: Camila Giorgi è in semifinale! Si ritira nel primo set Victoria Azarenka

E’ durato appena 30 minuti il quarto di finale che vedeva protagoniste la nostra Camila Giorgi e la bielorussa Victoria Azarenka nel torneo WTA di Tokyo: la giocatrice dell’Europa dell’est è stata costretta al ritiro nel primo set sul punteggio di 5-3 per l’azzurra, dopo che sin dall’inizio aveva mostrato chiari problemi respiratori. In semifinale l’azzurra affronterà la vincitrice degli US Open, la nipponica Naomi Osaka.

Nonostante la fatica, sembrando quasi in apnea, la bielorussa era stata la prima ad allungare, trovando il break nel terzo gioco, inanellando quattro punti quando Giorgi era avanti 30-0. Le difficoltà atletiche di Azarenka però erano chiare e l’azzurra ne aveva approfittato per trovare l’immediato controbreak e riportarsi poi in vantaggio per 3-2 dopo aver vinto otto punti consecutivi. La bielorussa ha però trovato la forza di portarsi sul 3-3, prima di cedere altri otto punti di fila, subendo il break nell’ottavo gioco. A quel punto, quando Giorgi si apprestava a servire per il primo parziale, Azarenka alzava bandiera bianca, ritirandosi.

Nello scampolo di match andato in scena in Giappone, l’azzurra aveva vinto 24 dei 38 punti giocati, servendo il 60% di prime in campo e totalizzando il 75% punti. Nessun ace, ma l’azzurra aveva già messo a referto prima dello stop 2 doppi falli. Il ritiro della bielorussa però ci ha privati di una grande sfida.













