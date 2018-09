Superbike, GP Portogallo 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Il Mondiale Superbike si trasferisce sul tracciato portoghese di Portimao per il decimo appuntamento della stagione 2018. Dopo la pausa estiva durata due mesi, i piloti torneranno in pista per il quartultimo GP dell’anno in Portogallo, sulla pista di Portimao, con una situazione di campionato che vede il pilota della Kawasaki Jonathan Rea al comando con un vantaggio abissale di 92 punti sul ducatista Chaz Davies e 122 sull’olandese Michael Van der Mark. Il fenomeno inglese vincitore degli ultimi tre campionati aveva ottenuto prima della pausa due doppiette a Laguna Seca e Misano, allungando così in maniera decisiva sugli inseguitori ed ipotecando il quarto titolo iridato consecutivo.

Il weekend del GP di Portogallo 2018 della Superbike verrà trasmesso in diretta tv sui canali Mediaset (Italia 2 ed Italia 1) ed Eurosport, inoltre sarà disponibile in streaming sull’app Mediaset e su Eurosport Player. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato di tutte le sessioni della decima tappa del Mondiale Superbike, che si disputerà a Portimao dal 14 al 16 settembre.

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

9.45 – 10.25 Prove libere 1

12.30 – 13.10 Prove libere 2

16.05 – 16.45 Prove libere 3

SABATO 15 SETTEMBRE

8.45 – 9.05 Prove libere 4

10.30 – 10.45 Superpole 1

10.55 – 11.10 Superpole 2

13.00 Gara 1

DOMENICA 16 SETTEMBRE

9.35 – 9.50 Warm up

13.00 Gara 2

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Colombo