Superbike, GP Francia 2018: risultati e classifica gara-1. Rea vince e si laurea campione del mondo. Davies chiude quinto davanti a Melandri

Missione compiuta per Jonathan Rea. Il pilota britannico della Kawasaki, vincendo gara-1 del GP di Francia a Magny-Cours (Francia), si è laureato per la quarta volta consecutiva campione del Mondiale di Superbike. Un risultato che era ormai questione di tempo per il centauro nord-irlandese, dominatore incontrastato della stagione e capace di eguagliare nel numero di titoli una leggenda come Carl Fogarty. Un poker d’assi eccezionale per Rea che quest’oggi ha preceduto nell’ordine il compagno di squadra Tom Sykes e lo spagnolo Xavi Forés (Ducati). Niente da fare le due Rosse ufficiali di Chaz Davies (quinto) e di Marco Melandri (sesto), distanti dalle posizioni nobili. Ottimo quarto posto per Lorenzo Savadori (Aprilia).

REA DECISO – Pronti, via e la coppia di Kawasaki si pone al comando. Sykes dà l’anima per tenersi dietro il compagno di team ma Rea, grazie ad un’autentica pennellata nel curvone veloce, si prende la vetta al secondo giro, facendo la differenza e andando in fuga. Il nord-irlandese è devastante e nel giro di poche tornate porta il suo vantaggio ad 1″ sul teammate, tallonato dalla Ducati di Forés e da un ottimo Savadori sull’Aprilia. Davies, da par suo, risale la china portandosi in quinta piazza in sella alla Panigale mentre Melandri è nono.

JOHNNY SCATENATO – Inanellando una serie di giri super veloci, migliorando più volte il record della pista, il tre volte campione del mondo non ne vuol sapere di gestire e guidando con maestria sulla pista transalpina, mantiene un vantaggio di sicurezza di 1″ su Sykes. Per la terza piazza, invece, si forma una coppia italo-spagnola con i citati Forés e Savadori ai ferri corti mentre Davies (5°) e Melandri (8°) fanno fatica a risalire la china.

This is what we call to ride with style 👌 pic.twitter.com/zaZsS0Z9Uf — WorldSBK (@WorldSBK) September 29, 2018

REA CAMPIONE DEL MONDO – Ultimi giri che sanno di assolo per l’alfiere della Kawasaki che vincendo questa prima manche ha la matematica certezza di essere per la quarta volta consecutiva campione del mondo della categoria delle derivate di serie su due ruote. Alle spalle del dominatore britannico, Sykes e Forés, mentre Davies deve accontentarsi della quinta piazza davanti ad un Melandri in recupero.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Valerio Origo