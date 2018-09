Sorteggio Mondiali volley 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi lunedì 24 settembre si svolge il sorteggio per i gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Le sei Nazionali rimaste in corsa conosceranno i propri avversari, la composizione dei due gironi verrà designata tramite un’estrazione che si seguirà a Torino, sede della Final Six della rassegna iridata. L’Italia vuole continuare a sognare in corsa e, forte del suo primo posto ottenuto nel girone della seconda fase, attende di sapere chi dovrà sfidare tra il 26 e il 28 settembre per andare a caccia di un posto in semifinale. USA e Russia sembrano partire leggermente favorite, il solido Brasile va sempre temuto in queste occasioni, la Serbia può essere la classica mina vagante.

Le sei squadre qualificate alla terza fase verranno dunque suddivise in due gruppi. Le formazioni affronteranno le due avversarie inserite nel proprio raggruppamento, le migliori due classificate accederanno alle semifinali incrociate di sabato 29 settembre. Si ripartirà da zero, tutti i risultati ottenuti fino a questa punto della manifestazione non verranno presi in considerazione.

Di seguito il regolamento del sorteggio, il calendario completo e il programma con la data e l’orario del sorteggio dei gironi della terza fase ai Mondiali 2018 di volley maschile.

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE:

11.00 Sorteggio gironi terza fase (Final Six) Mondiali 2018 volley maschile

REGOLAMENTO SORTEGGIO GIRONI TERZA FASE:

Le sei squadre qualificate verranno divise in due gironi da tre squadre ciascuno che verranno sorteggiati in questo modo.

POOL I: Italia/Brasile (scelta per sorteggio), USA/Polonia (scelta per sorteggio), Russia

POOL J: Italia/Brasile (scelta per sorteggio), USA/Polonia (scelta per sorteggio), Serbia

MONDIALI 2018: COME FUNZIONA LA TERZA FASE?

Le squadre inserite all’interno dello stesso girone si sfidano tra di loro una sola volta ripartendo da zero in classifica.

Le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano alle semifinali incrociate.

QUANDO SI GIOCA LA TERZA FASE?

Dal 26 al 28 settembre, al Pala Alpitour di Torino. Semifinali sabato 29, finali domenica 30.

