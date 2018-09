Softball, Super 6 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Il meglio del softball europeo si riunirà a Hoofddorp dal 18 al 22 settembre. L’occasione è la prima edizione del Super 6, che si propone di riunire baseball e softball in un’unica manifestazione, con campi a pochi metri di distanza l’uno dall’altro.

L’Italia porta in gara una formazione con elementi dei Mondiali in Giappone misti a ragazze dell’Under 19 e dell’Under 22. Come ha sottolineato nei giorni scorsi il manager Enrico Obletter, questa scelta è dettata dal ritenere il Super 6 con un po’ meno appeal della rassegna iridata, che per forza di cose è la più importante dell’anno. Da qui la scelta di costruire anche con le giovani del gruppo azzurro, per abituarle all’alto livello.

Sarà possibile vedere il Super 6 in diretta streaming su baseballsoftball.tv. Di seguito il programma completo degli incontri di softball:

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE

13:00 Italia-Repubblica Ceca

15:30 Gran Bretagna-Grecia

18:00 Russia-Olanda

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE

10:30 Repubblica Ceca-Russia

13:00 Italia-Gran Bretagna

15:30 Repubblica Ceca-Grecia

18:00 Italia-Olanda

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE

10:30 Grecia-Russia

13:00 Gran Bretagna-Repubblica Ceca

15:30 Italia-Russia

18:00 Olanda-Gran Bretagna

VENERDI’ 21 SETTEMBRE

10:30 Olanda-Grecia

13:00 Russia-Gran Bretagna

15:30 Italia-Grecia

18:00 Olanda-Repubblica Ceca

SABATO 22 SETTEMBRE

10:30 Finale 5° posto

13:00 Finale 3° posto

18:00 Finale 1° posto













federico.rossini@oasport.it

Credits: FIBS / MG Oldmanagency