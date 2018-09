Softball, Super 6 2018: le convocate dell’Italia. Le nuove leve dell’Under 19 e Under 22 accanto alle big

Ci sarà anche l’Italia alla prima edizione del Super 6 di Hoofdorp, Olanda, dal 18 al 23 settembre prossimi. Il manager del softball azzurro Enrico Obletter ha diramato la lista delle atlete che effettueranno il viaggio verso il nord dell’Europa.

Obletter ha deciso di portare un mix di atlete reduci dai Mondiali in Giappone e di giovani che hanno ben figurato negli Europei Under 19 e Under 22, entrambi risultati vittoriosi per la nazionale azzurra. Questo perché il Super 6 non è la manifestazione più importante dell’anno per il softball italiano, alla luce della presenza in calendario della competizione iridata. Accanto all’esperienza di Greta Cecchetti, Amanda Fama e delle altre otto reduci di Chiba presenti, ci sono alcuni elementi che faranno esperienza di alto livello. Secondo il manager della Nazionale, infatti, “ogni volta in cui è possibile, le giovani devono essere inserite, per creare un gruppo che pensa a lungo a termine. Fa parte del mio ‘contratto’ con la Federazione” (dalle parole da Obletter rilasciate al sito ufficiale della FIBS).

Di seguito i nominativi delle convocate:

Chiara Bassi

Valeria Bettinsoli

Laura Bigatton

Ilaria Cacciamani

Greta Cecchetti

Elena Chiesa

Amanda Lynn Fama

Marta Gasparotto

Giulia Longhi

Fabrizia Marrone

Alice Nicolini

Erika Piancastelli

Elisa Princic

Alessandra Rotondo

Melany Sheldon

Susanna Soldi

Laura Vigna

Staff

Enrico Obletter – Manager

Federico Pizzolini – Coach

Lisa Ann Banse Birocci – Coach

Ulises Hernandez – Trainer

Elio Paolini – Trainer

Gaetano Schiavottiello – Medico

Roberta Soldi – Team Manager













