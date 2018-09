Lista Champions Roma: la rosa e l’elenco dei giocatori. Esclusi Fuzato e Bianda

Non ci sono grosse sorprese tra i 25 nomi presenti nella lista della Roma per la fase a gironi della prossima Champions League di calcio: tutti i principali calciatori della squadra capitolina sono stati inseriti nella rosa dei papabili per la fase a gironi della massima competizione europea per club, ad esclusione di Fuzato e Bianda.

Di seguito l’elenco completo dei calciatori della Roma per la Champions League 2018-2019:

1 OLSEN Robin Patrick

2 KARSDORP Rick

3 PELLEGRINI Luca

4 CRISTANTE Bryan

5 JESUS NUNES Juan Guilherme

7 PELLEGRINI Lorenzo

8 PEROTTI ALMEIRA Diego

9 DZEKO Edin

11 KOLAROV Aleksandar

14 SCHICK Patrik

15 MARCANO SIERRA Ivan

16 DE ROSSI Daniele

17 UNDER Cengiz

18 SANTON Davide

19 CORIC Ante

20 FAZIO Federico Julian

22 ZANIOLO Nicolò

24 FLORENZI Alessandro

27 PASTORE Javier Matias

34 KLUIVERT Justin Dean

42 NZONZI Steven Nkemboanza Mike Christopher

44 MANOLAS Konstantinos

54 CELAR Zan

83 MIRANTE Antonio

92 EL SHAARAWY Stephan













Foto: bestino shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it